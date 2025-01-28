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Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı

Çankırı'da Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ilgaz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, E.K., B.Ü., R.Ü., B.Ü. ve M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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