Çankırı'da samanlık yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde samanlıkta çıkan ve araziye sıçrayan yangın, evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Ilgaz ilçesi Yuvasaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan samanlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler araziye de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın, köydeki evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI