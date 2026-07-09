Çankırı'da kuyumculara 'dolandırıcılık' bilgilendirilmesi

Çankırı'da polis ekipleri tarafından telefon dolandırıcıları tarafından vatandaşların mağdur edilmesini önlemek amacıyla kuyumcular bilgilendirildi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde faaliyet gösteren kuyumcular ziyaret edilerek dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla bilgi verildi. Ziyarette özellikle telefon dolandırıcıları tarafından ağına düşürülen vatandaşların ziynet eşyalarını bozdurmaları için kuyumcuya geldiklerinde, tedirgin davranışlar sergilediklerinin fark edilmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'yle irtibata geçilmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Kuyumcuların dolandırıcılık mağduru vatandaşları fark etmesinin büyük önem taşıdığını ifade eden polis ekipleri, bilgilendirici broşürler dağıttı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı