Çankırı'da Piknik Alanlarında Ateş Yakmak Yasaklandı

Çankırı'da piknik alanları, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ateş yakmak yasaklandı.

Çankırı'da 1 Haziran-31 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı. Artan hava sıcaklığı ve orman yangını riski sebebiyle Çankırı Valiliği'nce alınan ek kararla, piknik alanları, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ateşli piknik yapmak da yasaklandı.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizdeki ormanlık alanların yangınlara karşı korunması amacıyla daha önce almış olduğumuz tedbirlere ek olarak yeni kararlar alınmıştır. Bilindiği üzere, 1 Haziran 2025-31 Ekim 2025 tarihleri arasında Valiliğimize belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştır. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklendiğinden, ormanlarımızın yangın riskine karşı daha etkin bir şekilde korunması amacıyla ek tedbirler yürürlüğe konulmuştur. 27 Temmuz 2025 ile 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Valiliğimizce daha önce kontrollü piknik alanı olarak belirlenen ve ilan edilen yerlerde semaver, mangal, barbekü gibi araç ve gereçler kullanılarak ateşli piknik yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarenin belirleyeceği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer faaliyetlere izin verilecektir. Vatandaşlarımızın, ormanlarımızı korumak ve ihtimal yangın felaketlerini önlemek adına bu kararlara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır." - ÇANKIRI