Park Halindeki Otomobilde Yangın
Çankırı'nın Merkez ilçesi Hıdırlık köyünde park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.
Çankırı'da park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Merkez ilçesi Hıdırlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı