Park Halindeki Otomobilde Yangın

Çankırı'da park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesi Hıdırlık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı