Çankırı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yuvasaray ve Çeltikbaşı köyü arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 4 saattir devam eden yangına, Çankırı ekipleri ile Kastamonu'nun Cide, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin ve Tosya ilçelerinden 16 araç ve personellerinin yanı sıra, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar da müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor. - ÇANKIRI