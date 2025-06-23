Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığı Şüphesiyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı şüphesiyle tedavi gören 42 yaşındaki Fidan Çeküç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateş hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Bayramören ilçesi Çakırbağ köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 5 çocuk annesi 42 yaşındaki Fidan Çeküç, 16 Haziran günü yüksek ateş şikayetiyle Kurşunlu Devlet Hastanesine başvurdu. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tedavi altına alınan Çeküç, daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Çeküç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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