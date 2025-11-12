Çankırı'da Halı Yıkama Dükkanında Kaza: Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde, çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapılan genç kadın hayatını kaybetti.

Olay, Şabanözü ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Sümeyye O., çalıştığı halı yıkama dükkanında halı sıkma makinesine kapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI