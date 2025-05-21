Çankırı'da Devrilen Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Devrilen Traktörde Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, tarlada çalışan 77 yaşındaki M.G. yönetimindeki traktör devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Yapraklı ilçesine bağlı Kaymaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.'nin (77) kullandığı traktör, tarlada çalışma yaptığı sırada devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından M.G'nin cenazesi morga kaldırıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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