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Çankırı'da Bıçaklı Kavga: 20 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

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Çankırı'nın Buğday Pazarı Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı; 20 yaşındaki A.Ö.Ö. bıçakla ağır yaralandı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da iki grup arasında çıkan kavgada, 20 yaşındaki genç aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.A. (19), M.A. (25), A.F.C. (27) ve A.Ö.Ö. (20) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda L.A., husumetlisi A.Ö.Ö.'yü bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 20 yaşındaki yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli L.A., M.A. ve A.F.C. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin çok sayıda suç dosyası bulunurken 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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