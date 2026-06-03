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Tekel bayi önünde polise bıçaklı saldırı girişimi

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Çankırı'da alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, kendilerini uyaran sivil polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çankırı'da alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, kendilerini uyaran sivil polis memuruna bıçakla saldırmaya çalıştı.

Olay, Abdülhalik Renda Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir tekel bayisi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tekel bayisinden çıkan alkollü şahıslar çevrede gürültü yaptı. Gürültü üzerine şahısları uyarmak isteyen bir sivil polis memuru, şüphelilerin bıçaklı saldırı girişimiyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şahıslar kontrol altına alındı. Olayda polis memuru yaralanmazken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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