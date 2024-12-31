Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
Erdoğan'dan iki parti liderine telefon! Yeni yıllarını kutladı
Hizbullah, İsrail'i açık açık tehdit etti! Saldırı için tarih verdiler
Netanyahu'yu tehdit edip saldırı için tarih verdiler
Gassalların anlattıkları tüyler ürpertti: Pişirdiğimiz yemeği yemeyen bile oluyor
Eskiden dillendirmeye çekindikleri meslekleri şimdi gündem oldu
Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
Çalıların arasından gelen kötü kokuyla tesadüfen bulundu

Çankırı'da Ahır Yangını: 5 Hayvan Telef Oldu

Çankırı'da Ahır Yangını: 5 Hayvan Telef Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir ahırda çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çevre evler yanmaktan kurtarılırken, içerideki 5 hayvan telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ilgaz ilçesine bağlı Aktaş köyünde bulunan bir ahırda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm ahırı sardı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken ahırda bulunan 5 hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Esad sonrası normalleşme umutlarını rafa kaldıracak tehdit
img

Apple, Türkiye'de ucuz iPhone satacak! Fiyatı izdiham yaratacak gibi
img

Orhan Kemal'in oturduğu eve istenilen para dudak uçuklatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2024 yılında hafızalara bu ölümler kazındı
İşte 2024 yılına damga vuran ölümler
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Son Dakika Haberleri

İzmir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba İzmir okul yok mu (Son Dakika İzmir Valiliği)? Kırşehir okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kırşehir okul yok mu (Son Dakika Kırşehir Valiliği)? Kastamonu okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kastamonu okul yok mu (Son Dakika Kastamonu Valiliği)? Kırıkkale okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kırıkkale okul yok mu (Son Dakika Kırıkkale Valiliği)? Kars okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kars okul yok mu (Son Dakika Kars Valiliği)? Karaman okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Karaman okul yok mu (Son Dakika Karaman Valiliği)? Karabük okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Karabük okul yok mu (Son Dakika Karabük Valiliği)? Kahramanmaraş okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kahramanmaraş okul yok mu (Son Dakika Kahramanmaraş Valiliği)? Kayseri okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kayseri okul yok mu (Son Dakika Kayseri Valiliği)? Kırklareli okullar tatil mi? YILBAŞI 1 Ocak Çarşamba Kırklareli okul yok mu (Son Dakika Kırklareli Valiliği)? İstanbul İSKİ su kesintisi! 31 Aralık-1 Ocak Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.