Canını hiçe sayan çocuk, otomobilin camından sarktı Bursa'da seyir halindeki otomobilin camından sarkan çocuk, ölüme davetiye çıkardı. Bursa'da seyir halindeki otomobilin camından sarkan çocuk, ölüme davetiye çıkardı. Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobilin arka koltuğuna oturan çocuk, canını hiçe sayarak camdan sarktı. Bir süre sarkan çocuğu gören diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirirken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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