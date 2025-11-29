Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Şiddetli Yağışlar Tuzla Çayını Taşırdı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle Tuzla Çayı'nın taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı. İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Çanakkale İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince bölgede çalışmalar devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa