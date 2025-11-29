Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Şiddetli Yağışlar Tuzla Çayını Taşırdı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle taşan Tuzla Çayında çalışmalar devam ediyor.

Ayvacık ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağışlar etkili oluyor. Yağışlar sebebiyle Tuzla Çayı taştı. Tarım arazileri su altında kaldı. Çanakkale İl Özel İdaresi ve DSİ ekiplerince bölgede çalışmalar devam ediyor. - ÇANAKKALE