Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Çanakkale haberler... Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
ÇANAKKALE - Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında sürüklenen ve içerisinde 1 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - 3. Sayfa