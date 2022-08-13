Çanakkale haber | Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Çanakkale haberler... Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı. Çanakkale açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı ÇANAKKALE - Çanakkale açıklarında sürüklenen bir tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile yedeklenerek limana yanaştırıldı. Çanakkale Boğazı Kepez açıklarında sürüklenen ve içerisinde 1 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenerek Çanakkale Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale 3. Sayfa Güncel Haberler

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