Çanakkale Gelibolu'da TIR dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Gelibolu'da TIR dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Gelibolu'da göçmen kaçakçılığı denetiminde durdurulan Romanya plakalı TIR'ın dorsesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 5 yabancı uyruklu yakalandı. Şüpheliler, gece saat 02.00 sıralarında şüpheli görülen TIR'da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde TIR dorsesine gizlenerek yurt dışına kaçmaya çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il ve ilçelerde göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Gelibolu ilçesinde ise devam eden denetimler sırasında gece saat 02.00 sıralarında şüpheli görülen AG 70 ATT Romanya plakalı TIR emniyet ekipleri tarafından durduruldu. TIR'ın AG 96 ATT plakalı dorsesinde yapılan armalarda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığında olan 5 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.