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Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Ezine ilçesi Akköy köyü yakınlarında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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