Çanakkale'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde dün öğle saatlerinde çöplük alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa