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Son Dakika | Çanakkale'de ziraat yangını ormana sıçradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'de ziraat yangını ormana sıçradı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, ormana sıçradı.

Çanakkale'de ziraat yangını ormana sıçradı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında ziraat alanında başlayan yangın, ormana sıçradı. Söndürme çalışmaları ise havadan ve karadan devam ediyor.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Türkmenli köyü yakınlarında saat 14.00 sıralarında ziraat alanında yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çıkış nedeni araştırılan yangını söndürmek için 5 helikopter ve 2 uçağın yanı sıra, 25 arazöz 4 ilk müdahale aracı, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 200 personel ile çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, Bayramiç Ziraat Odası da köylülere, iş makinaları, su tankerleri ve ilaçlama pulverızatorlerı ile söndürme çalışmalarına yardım için çağrıda bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Enishan Keskin - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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