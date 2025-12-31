Çanakkale'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Çanakkale'de yılbaşı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastane mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, hijyen ve temizlik standartları, etiket ve ürün bilgileri, son tüketim süreleri ve saklama ve muhafaza şartları incelendi.

Kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastane mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içecekler başta olmak üzere yoğun tüketilen ürünlere yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE