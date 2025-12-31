Haberler

Çanakkale'de yılbaşı öncesi denetimler sıklaştırıldı

Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda satış noktalarında hijyen ve kalite denetimlerini artırdı. Kuru yemiş, et ürünleri ve içeceklerde etiket, son tüketim tarihleri ve saklama koşulları kontrol ediliyor.

Çanakkale'de yılbaşı öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastane mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan yerlerde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, hijyen ve temizlik standartları, etiket ve ürün bilgileri, son tüketim süreleri ve saklama ve muhafaza şartları incelendi.

Kuru yemiş, et ve et ürünleri, pastane mamulleri ile alkollü ve alkolsüz içecekler başta olmak üzere yoğun tüketilen ürünlere yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
