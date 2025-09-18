Çanakkale'de yeni emniyet müdürü göreve başladı
Çanakkale'de yeni İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevine TEM Daire Başkanı Ergün Dağıstanlı atandı. Çanakkale'deki görevine başlayan Ergün Dağıstanlı İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çalışmalara başladı. Önceki İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt'tun yerine atanan Dağıstanlı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda görevini devraldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa