Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçrarken, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çanakkale Valisi, rüzgarın etkili olacağını belirterek, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine tarım arazisinde başlayarak ormanlık alanda sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey mevkii Gölköy köyünde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda saat 19.45 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'de 2 gün boyunca kuvvetli rüzgar

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman yaptığı sosyal medya paylaşımında Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığını belirtti. Çanakkale Valisi Toraman, 2 gün boyunca kuvvetli rüzgar olacağını vurguladığı açıklamasında "Orman teşkilatının kahramanları başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çanakkale'de önümüzdeki iki gün boyunca kuvvetli rüzgar etkili olacak. Dışarda kesinlikle ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek her türlü davranıştan uzak duralım" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan binalar var
Balıkesir'deki deprem nedeniyle bazı binalar yıkıldı! İşte ilk görüntüler

Enkaz altında kalanlar var, ekipler seferber oldu
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den ilk yorum
Yalnızca kadınların katıldığı seçim anketinde çarpıcı sonuç

Kadınların seçim anketinde çarpıcı sonuç! İşte birinci çıkan parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı

1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.