Çanakkale'de Yangın: 205 Hektar Alan Zarar Gördü

Çanakkale'de Yangın: 205 Hektar Alan Zarar Gördü
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın, tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayarak toplam 205 hektar alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, yoğun müdahalelerle kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında, 80 hektar orman, 125 hektar tarım arazisi olmak üzere 287 futbol sahası büyüklüğünde toplam 205 hektar alan zarar gördü.

Ezine'ye bağlı Çetmi köyü yakınlarındaki tarım arazisinde dün saat 13.45 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ve yoğun duman nedeniyle Ezine-Ayvacık kara yolu kısa bir süre trafiğe kapatıldı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan 7 uçak, 6 helikopter; karadan ise 23 arazöz, 5 itfaiye aracı, 4 dozer aracı ile müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası yangın dün saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangında 80 hektar orman, 125 hektar tarım arazisi olmak üzere 287 futbol sahası büyüklüğünde toplam 205 hektar alan zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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