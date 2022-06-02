Çanakkale'de yakalanan 100 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi - Haberler

Çanakkale'de yakalanan 100 düzensiz göçmen ülkesine gönderildi Çanakkale Valiliği, 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ülkesine geri gönderdi. Çanakkale Valiliği, 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ülkesine geri gönderdi. Çanakkale'de farklı tarihlerde yakalanarak Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderiliyor. Çanakkale Valiliği tarafından 31 Mayıs tarihinde 100 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İstanbul ve Ankara'daki havalimanlarından kalkan charter ve tarifeli uçuşlarla Kabil'e gönderildi. (Enishan Keskin-İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Valiliği Afganistan Çanakkale 3. Sayfa Güncel Haberler

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