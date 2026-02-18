Haberler

Atikhisar Barajı yüzde 100'e ulaştı, Sarıçay taştı

Çanakkale'de Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'ü bulurken, Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle taşmalar meydana geldi. Zabıta ekipleri, pazaryeri girişini kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Kepez Çayı da taşarak zarara yol açtı.

Çanakkale'de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nın su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından devam eden yağışlar nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi.

Çanakkale'de kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Baraj dolusavakları açılarak, akışa geçti. Bir haftadır devam eden akış ve sağanak yağış nedeniyle kenti ikiye bölen Sarıçay'da su debisinin yükselmesiyle yer yer taşmalar meydana geldi. Zabıta ekipleri Sarıçay üzerinde bulunan pazaryeri girişini trafiğe ve vatandaş girişine kapattı. Pazar yeri girişine bariyer konulurken, güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Kepez Çayı da taştı

Çanakkale il genelinde gün boyu devam eden sağanak nedeniyle Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
