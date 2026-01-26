Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, farklı türde uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'de Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 19-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 342,03 gram metamfetamin, 168,76 gram skunk, 148,55 gram kokain, 5,08 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 1,17 gram esrar, 69 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 13 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, 7 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu

3 kişinin öldüğü olayda kahreden detay! Acılı evlat konuştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma
O meşhur fotoğrafın kahramanı 'Ali Dede'den acı haber

'Ali Dede'den acı haber