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Çanakkale ve 5 ilçede uyuşturucu operasyonlarında 15 gözaltı

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Çanakkale ve 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda skunk, esrar, kenevir ve sentetik ecza gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale ve 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PARS Analiz Sistemi kullanılarak yapılan analiz ve çalışmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele amacıyla Çanakkale, Ayvacık, Biga, Ezine, Lapseki ve Yenice ilçelerinde 23 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı skunk/kenevir ekimi yaptıkları ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 2 Temmuz tarihinde Gökçeada ilçesinde müdahale edilen kaçakçılık olayında yapılan aramalarda, 172 gram skunk, 7 gram esrar, 10 gram A/M maddesi katkılı tütün (sentetik kannabinoid), 47 kök kenevir, 3 kök skunk bitkisi, 5 gram kenevir tohumu, 25 sentetik ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, 2 iklimlendirme sistemi, 25 litre etil alkol, alkollü içki yapımında kullanılan anason yağı, 2 hidrometre, damlalık pipet ele geçirildi. Malzemelere el konuldu.

Operasyonda yakalanan 15 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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