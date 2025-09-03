Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonları: 9 Şüpheli Yakalandı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen 4 operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekiplerince 'Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara' karşı mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. İl merkezi ve ilçelerde 24 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri arasında toplam 4 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda yapılan ev ve araç aramalarında 420 gram esrar, 225 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, tabanca ile birlikte 8 adet fişek ele geçirildi. Gerçekleştirilen 4 operasyonda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden; M.B., D.A.T., D.T., V.A., G.A. isimli 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Geri kalan 4 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE