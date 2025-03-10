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Çanakkale'de Tüfekle Komşusunu Yaralayan Şahıs, Annelerini Rehin Alırken Ölü Ele Geçirildi

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Çanakkale'de, psikolojik sorunları olan Burak Arseven, annesine şiddet uyguladıktan sonra komşusunu tüfekle yaralayarak çatışmaya girdi. Olay sonrasında polisle çatışan şahıs etkisiz hale getirildi.

Çanakkale'de balkonda elinde av tüfeğiyle beklerken komşusunu vurarak yaraladıktan sonra polis ve jandarma ile çatışan ve çatışmada ölü ele geçirilen şahsın annesine şiddet uygulayarak, rehin aldığı ortaya çıktı.

Çanakkale Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "10 Mart 2025 Pazartesi (bugün) günü ilimiz Cevatpaşa Mahallesi Fırat Çıkmazı No: 7/3 sayılı adreste annesi Ş.A. ile birlikte ikamet eden ve psikolojik sorunları bulunan şüpheli Burak Arseven isimli şahsın annesine şiddet uyguladığı ihbarı üzerine emniyet birimlerimizce alınan ihbar üzerine 13.30 sularında adrese intikal edilmiştir. Şüpheli şahıs polisleri görünce eline tüfek alarak 1. katta bulunan evinin balkonuna çıkmış ve annesini rehin almıştır. Elinde bulunan tüfekle balkonundan çevredeki vatandaşları tehdit etmeye başlayan şüpheli şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan komşusu F.O. (50) isimli şahsı karın bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılmış olup, tedavisi devam etmektedir. Emniyet birimlerimizce çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, şüpheli şahsın tüfeği bırakması yönünde gerekli çalışmalar yapılmış, bu esnada ikamette bulunan annesi kurtarılmıştır. Şüpheli şahsın saat 15.40 sularında polislerimize hedef gözeterek tekrar ateş etmeye başlaması üzerine müdahale edilerek, saat 15.50'de etkisiz hale getirilmiştir. Olayda 1 polis memurumuz hafif yaralanmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır" denildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de Tüfekle Komşusunu Yaralayan Şahıs, Annelerini Rehin Alırken Ölü Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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