Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayıldığı bölgede mücadele etti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ezine'nin Üvecik köyü kırsalında tarım arazisinde saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler yangına havadan 5 uçak 3 helikopter kardan ise 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile müdahale ederek olumsuz hava şartlarına rağmen kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Antalya'da son 95 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

Termometreler rekora gidiyor! O kentimizde son 95 yılın en sıcak günü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı: Evde kocanı karşılamadan önce...

Sözleriyle evli kadınları ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.