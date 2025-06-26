Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tepeköy mevkiinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yakın bölgede bulunan mobilya fabrikasında ise yangından dolayı kısa süreli panik yaşandı. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE