Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Tepeköy mevkiinde meydana gelen anız yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yakınındaki mobilya fabrikasında kısa süreli panik yaşandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tepeköy mevkiinde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple anız yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yakın bölgede bulunan mobilya fabrikasında ise yangından dolayı kısa süreli panik yaşandı. Kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa