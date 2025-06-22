Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı
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Çanakkale Merkez Erenköy ve Yenimahalle köyleri arasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın saat 12.00 sıralarında Çanakkale Merkeze bağlı Erenköy ile Yenimahalle köyleri arasında tarım arazisinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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