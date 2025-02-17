Ankara'da hissedilen bir deprem oldu

Ankara'da korkutan deprem
İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt gecikmedi

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İşçilere maaşını ödeyemeyen belediye, Sevgililer Günü için kesenin ağzını açtı

İşçiye para yok ama eğlenceye var
Tulum yerine eritme peyniri satan dev markaya yarım milyonluk ceza

Ünlü peynir markasına yarım milyonluk ceza

Çanakkale'de Şiddetli Yağış Köprüyü Çökertecek Kadar Etkili Oldu

Çanakkale'de Şiddetli Yağış Köprüyü Çökertecek Kadar Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprünün çökmesine yol açtı. Sel suları bölgedeki ulaşımı aksattı ve Muhtar, yolun kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprünün çökmesine neden oldu.

Ayvacık ilçesinde gece yağan yağmur hasara neden oldu. Şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bölgedeki ulaşımı aksattı. Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü, oluşan sel nedeniyle çöktü. Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, gelenlerin geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, köprü yapılana kadar bu yolun kullanılmamasını istedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmamoğlu Erdoğan'ı hedef aldı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
img

Zebra modifiyeli eşek! Nedeni en az olay kadar rezalet
img

Türkçe şiir okudu, uyarı gecikmedi! İran liderinin yanıtı daha bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum

Atkıyı annesinin boğazına dolayıp komşularına koştu: Annemi boğdum
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı

Kapı dürbününe kamera taktıran şahıs gördüklerine inanamadı
Ayasofya Camii'nin yanı başında masaj salonu! Tepki çeken olay bakanlığı harekete geçirdi

Ayasofya Camii'nin yanı başında rezillik! Bakanlık harekete geçti
Sevilen dizinin fişi çekildi! Kanal, kararını mesajla duyurdu

Sevilen dizinin fişi çekildi
Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.