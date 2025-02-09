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Çanakkale'de Sahte İçki Operasyonu: 240 Litre Ele Geçirildi

Çanakkale'de Sahte İçki Operasyonu: 240 Litre Ele Geçirildi
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda polis, bir ev ve bağ evinde toplam 240 litre sahte içki ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde polisler tarafından bir ev ile bağ evine düzenlenen operasyonda 240 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Biga ilçesinde polis ekipleri bazı şahısların ürettikleri sahte içkileri sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahsın evinde ve bağ evinde yapılan aramalarda 155 litre el yapımı rakı, 74 litre el yapımı şarap, 10 litre etil alkol ve 1 litre viski olmak üzere toplam 240 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı.

Biga Kaymakamlığı, vatandaşların sağlığını tehdit eden şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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