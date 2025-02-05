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Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Çanakkale'de Pompalı Tüfekle Cinayet: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 30 yaşındaki Muhammet A'yı pompalı tüfekle öldüren K.Ü. ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayın ardından K.Ü. ve diğer şüpheliler yakalandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3 gün önce Muhammet A'yı (30) pompalı tüfekle öldüren şüpheli K.Ü. (27) ile 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cinayet olayı, 2 Şubat tarihinde saat 20.30 sıralarında Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet A. ile yaşadığı apartman dairesine gelen K.Ü. arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada K.Ü. yanında getirdiği pompalı tüfekle Muhammet A.'ya ateş etti. Muhammet A., vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, K.Ü. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muhammet A'yı pompalı tüfekle öldüren şüpheli K.Ü'nün yakalanması için Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 3 Şubat saat 01.30 sıralarında Turgutlu yolu Çobanisa mevkiinde yapılan denetim sırasında plakasız bir aracı durdurdu. Araçta bulunan K.Ü., M.C.U. ve İ.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise suç aleti pompalı tüfek ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler K.Ü., M.C.U. ve İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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