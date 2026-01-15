Haberler

Çanakkale'de patlamamış askeri mühimmat bulundu

Çanakkale'de patlamamış askeri mühimmat bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de Barbaros Mahallesi'ndeki Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda patlamamış askeri mühimmat bulundu. Bölgeye emniyet ekipleri sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Çanakkale'de parkta patlamamış askeri mühimmat bulundu. İncelenmek üzere emniyete götürüldü.

Çanakkale'de Barbaros Mahallesi Park Sokak'ta bulunan Ahmet Taner Kışlalı Parkı'nda patlamamış askeri mühimmat bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri parkın girişlerine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanı ekibi tarafından alınan patlamamış askeri mühimmat incelenmek üzere emniyete götürüldü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

Arkadaşına para yollayan Osimhen bin pişman oldu
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti

Terör gazisi intihar etti! Seçtiği yer de veda mesajı da yürek yaktı
Türkiye'nin gündemine oturan voleybolcu Derya Çayırgan hakkında bomba detay

"İmamoğlu'nun sevgilisi" denilen voleybolcu hakkında bomba detay
İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi
Sosyal medyayı ikiye bölen namaz videosu

Yeni tartışma konumuz