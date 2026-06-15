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Çanakkale'de bozuk orman sahasında yangın

Çanakkale'de bozuk orman sahasında yangın
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman sahasında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediyor.

Çanakkale'de bozuk orman sahasında çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Ezine ilçesi Erenler mevkiinde saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ve çok sayıda kara aracı ile müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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