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Çanakkale'de bozuk orman sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de bozuk orman sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman sahasında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de bozuk orman sahasında çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Ezine ilçesi Erenler mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda kara aracı ve orman personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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