Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde başlayan orman yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Ezine'e ilçesi Pınarbaşı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahaleye başladı. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE