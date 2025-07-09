Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1,5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1,5 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 19.40 sıralarında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Üzümlü köyü mevkiinde ormanlık alanda başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 2 uçak, helikopter ile havadan 18 arazöz, 2 dozer, 2 itfaiye aracı ve 120 personel ile karadan müdahale edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle 21.20 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 1,5 dekar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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