Çanakkale'de Motosiklet Sürücüsüne Ceza

Çanakkale'de Motosiklet Sürücüsüne Ceza
Çanakkale'de trafik kurallarını ihlal eden motosiklet sürücüsü ve yolcusuna ceza kesildi. Sürücü, kask takmamaktan ve diğer trafik suçlarından dolayı ceza alırken, yolcu da kask kullanmamaktan ceza aldı.

Çanakkale'de trafik güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsü ile yolcusuna ceza kesildi.

Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi İnönü Caddesinde trafikte kurallara uymayarak kendisinin ve çevresinin can güvenliğini riske atan şahısların görüntülerinin ortaya çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Motorun sürücüsü E.O. isimli şahsa kask takmamak, dur ihtarına uymamak, aracı tescil ettirmemek, gürültü çıkaran araç kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, ters yönde araç kullanmak suçlarında idari para cezası uygulandı. Yolcu N.K'ye ise kask kullanmamaktan idari para cezası uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
