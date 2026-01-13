Haberler

Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu

Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaybolan 24 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Hayvanlar, otlama alanında kaybolduktan sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda tam ve eksiksiz şekilde geri verildi.

Çanakkale'de kaybolan 24 küçükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Danişment Köyü'nde 6 Ocak tarihinde Mustafa Gökçin'e (29) ait hayvanlar otlaması için bırakıldığı çit ile çevrili arazide kayboldu. Mustafa Gökçin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak hayvanların kaybolduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp hayvanların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Asayiş timlerinin katılımı ve dron desteği ile devam edilen arama çalışmalarında kayıp 24 küçükbaş hayvan bulundu. Hayvanlar tam ve eksiksiz olarak jandarma tarafından sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi

Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu