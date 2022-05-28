Çanakkale'de kadının kafasına kürekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

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Çanakkale'de kadının kafasına kürekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Çanakkale'de kadının kafasına kürekle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Çanakkale'de dün gece saatlerinde başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in katili tutuklandı.

Çanakkale'de dün gece saatlerinde başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in katili tutuklandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey köyünde dün gece saatlerinde özel bir tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürülen Türkan Demir'in katili Hakkı Elalmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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