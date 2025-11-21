Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 120 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Çanakkale'nin Çan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla 120 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyon, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapıldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 19 Kasım tarihinde Çan ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda kaçakçılık olayına müdahale edilerek 120 bin adet dolu makarona el konuldu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa