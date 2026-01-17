Haberler

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması' kapsamında, 22 şüpheli yakalanırken 21 araç trafikten men edildi.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamlarda; 22 şüpheli ve 1 araç yakalanırken 21 araç trafikten men edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte asayişi sağlamak amacıyla 15 Ocak günü 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri kentte sorumluluk alanlarında 10.00 ve 22.00 saatleri arasında çeşitli denetimler gerçekleştirildi. 12 ilçede, gerçekleştirlen uygulamalarda; 132 tim ve 527 personel yer aldı. Yapılan çalışmalarda 115 umuma açık işletme, 90 metruk bina, 66 park ve bahçe kontrol edilirken 3 bin 814 şahıs ve 2 bin 22 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli ve 1 araç yakalanırken 21 araç trafikten men edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları

'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'sinin yürek hoplatan pozları
Teklif yapıldı! En-Nesyri milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak

Milli yıldızımıza takım arkadaşı olacak
Bomba iddia! Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor

Real Madrid macerası sona eriyor
Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider

Galatasaray taraftarını delirten Osimhen sözleri: Yüzde 100 gider