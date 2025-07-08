Çanakkale'de Huzur Uygulaması: 121 Aranan Yakalandı

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından haziran ayında yapılan asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı.

Çanakkale'de polis ekiplerince haziran ayında yapılan huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 121 kişi yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında asayiş uygulamaları yapıldı. Haziran ayı boyunca gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 121 kişi emniyet ekiplerince yakalandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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