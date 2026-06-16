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Çanakkale'de uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'de 6-15 Haziran tarihlerinde yapılan huzur uygulamalarında uyuşturucu imal ve ticaret suçundan 4 şüpheli tutuklandı. Toplamda 225 gram narkotik madde, 2941 uyuşturucu hap ve 3 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca hırsızlık, yağma ve fuhuş olaylarıyla ilgili çok sayıda kişi tutuklandı.

Çanakkale'de huzur uygulamalarında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçundan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6-15 Haziran tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde yapılan uygulamalarda 11731 şahıs ve 3192 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 16 şahıs yakalandı, 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 534 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 225 gram narkotik madde, 2941 adet uyuşturucu hap, 3 kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. 69 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticaret suçundan işlem yapılan 4 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile ilgili 1 şahıs, yağma-tehdit-hakaret olayı ile ilgili 2 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama olayı ile ilgili 2 iş yeri, 3 ikamette yapılan aramalarda 6 mağdur kadın kurtarıldı, 3 şüpheli şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 95 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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