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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi: 41 tutuklama

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütü çökertildi: 41 tutuklama
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Çanakkale merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik soruşturmada 41 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 137 düzensiz göçmen yakalanırken, örgüt lideri de dahil 39 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 41 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, A.K. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün, temin edilen sürat botları ve araçlar aracılığıyla Çanakkale sahillerini kullanarak Yunanistan'a düzensiz göçmen geçişini organize ettiği yönünde elde edilen bilgiler üzerine soruşturma başlatıldı. 8 ay süren soruşturma kapsamında farklı tarihlerde, 137 düzensiz göçmen, 5 organizatör yakalandı. 2'si Yunanistan'da olmak üzere toplam 5 şüpheli organizatör işlemlerinin ardındaki çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yürütülen çalışmalar neticesinde, 4 Haziran tarihinde suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik, Çanakkale merkezli 11 ilde İstanbul, İzmir, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Kayseri'de 59 ikamet, bir iş yeri ve şüpheli şahıslara ait araçlarda eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında, suç örgütü lideri ve yönetici kadrosunun da aralarında bulunduğu 39 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından operasyon görüntülerini paylaşan Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür ederek, "Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda bu büyük planlı/projeli operasyonu başarıyla gerçekleştiren Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerimizi tebrik ediyorum. Çanakkale'de suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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