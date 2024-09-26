Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de FETÖ Üyesi İmam Tutuklandı

Çanakkale'de FETÖ Üyesi İmam Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de düzenlenen operasyonla, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. yakalanarak tutuklandı.

Çanakkale'de Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Tutuklanan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D.'nin kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. Gelibolu ilçesi Güneyli köyünde yakalandı. FETÖ üyesi A.D.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ üyesi Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D. adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, tutuklanan Çorum Osmancık ilçe imamı A.D.D.'nin kapatılan örgüt okullarında öğretmenlik yaptığı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik Osmancık Mahkeme 3-sayfa Çorum Terör

Bunlar bu cesareti nereden alıyor? Denetime gelen ekibe uzun namlulu silahla saldırdı

Milletin cebinden çaldığı yetmiyormuş gibi denetime gelen ekibe saldırdı

 CHP'den istifa edecek mi? Gündeme bomba gibi düşen iddia Mansur Yavaş açıkça soruldu

CHP'den istifa edecek mi? Bomba iddia Yavaş'a açıkça soruldu

 Lübnan için ilk kez 'cehennem' kelimesini kullanan Guterres'ten BM konseyinde tarihi çağrı

Guterres, Lübnan için ilk kez o kelimeyi kullandı
Kocası uyuduğu sırada sevgilisini eve çağırdı, yatakta şarj kablosuyla boğdular

Kocası uyurken sevgilisini eve çağırdı, sonrası korkunç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle! Mansur Yavaş CHP'den istifa edecek mi? Selçuk Yöntem- Tamer Karadağlı olayı nedir? Batuhan Karadeniz yurt dışına kaçtı mı? Batuhan Karadeniz nerede, suçu ne? Selçuk Yöntem kimdir? Selçuk Yöntem kaç yaşında, nereli? Hudutsuz Sevda bu akşam var mı? Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlıyor? SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 26 Eylül Perşembe deprem haberleri... 2025 KYK Yurt Time başvuru sonucu açıklandı mı? KYK burs/kredi başvurusu sonuçlarına nereden bakılır, ödemeler ne zaman başlıyor? Tamer Karadağlı- Gaye Filiz Alacacı olayı nedir? Gaye Filiz Alacacı kimdir? Gaye Filiz Alacacı kaç yaşında, nereli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });