Çanakkale'de ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde çıkan ev yangınında 79 yaşındaki Hüsniye Balkan dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Biga ilçesine bağlı Güleç köyünde bir evde saat 07.00 sıralarında nedenini henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında Hüsniye Balkan hayatını kaybetti. Yangın sonrası eve giren jandarma ve itfaiye ekipleri Hüsniye Balkan'ın cansız bedeninin buldu. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Hüsniye Balkan'ın yangın esnasında evden çıkmaya çalıştığı sırada evin giriş kapısını önünde dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.